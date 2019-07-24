TGS ve Journo bu ayıbı temizleyecek mi?

Yıllardır medyada yaşanan daralmaya, hedef göstermelere, iftiralara ve zaman zaman uygulanan baskılara rağmen hala gazetecilik mesleği adına dimdik ayakta durmaya çalışan, bağımsız habercilik yapan medya kuruluşları var.



İnternethaber yayın grubu içerisinde yer alan Gazeteciler.com'da bunlardan birisi.



Fakat geçtiğimiz gün yeni bir iftiraya daha maruz kaldık. İşin ilginci ise bu iftiranın Türkiye Gazeteciler Sendikası eliyle atılması.



Evet yanlış duymadınız!



Gazetecilerin haklarını korumak için kurulan bir sendika bizzat gazetecilere çamur attı. Hem de sadece Gazeteciler.com'a değil, yüzlerce haber sitesine.



Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) bünyesinde yayınlanan Journo.com.tr internet sitesinde Mustafa Kuleli imzasıyla "Satılık haber: '50 liradan başlayan fiyatlarla isterseniz röportajınızı da yayımlatırız" başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde, 909 internet sitesi bir liste halinde yayınlandı.



Peki bu iddianın sahibi kim? İsmini vermekten imtina ettikleri bir PR şirketi!



Habere göre PR şirketi çalışanı bir de "Röportaj da yayımlatabiliriz. Hem soruları, hem cevapları siz yazarsanız. Onlar da sanki sizinle röportaj yapılmış gibi yayımlarlar” demiş!



Bunları okuyunca PR şirketine "Eee, başka? Ne vereyim abime?" diyesi geliyor insanın.



Sanki haberden değil de manavdan bahsediyorlar! Seç, beğen, al!



Gazetecilik açısından üzücü olansa bunun TGS eliyle yapılması.



Üstelik bu karalamayı gazetecilik ilkelerini hiçe sayarak yapıyorlar.



Hadi diyelim gazetecilik üzerinden hunharca para kazanmayı kendine meslek edinmiş bu PR şirketi ortaya bir iddia attı. Journo'da "gazetecilik ilkeleri ve ahlakı" üzerine yayın yapıyor ya hani; neden iddianın muhataplarına bir telefon açıp "böyle bir iddia var, ne diyorsunuz?" demedi.



İletişimin zirve yaptığı bir çağda bir telefon açıp iddiaları sormak zor olmasa gerek!



Yoksa haberi doğrulatmak, habercilik ilkelerinden çıkarıldı da haberimiz mi yok?



Alnının teriyle habercilik yapmaya çalışan yüzlerce gazeteciyi bir PR şirketinin asılsız iddialarına kurban vermek TGS'ye yakışmadı!



Yayınlanan siteler içerisinde para karşılığı "haber satanlar" çıkabilir.



Fakat Gazeteciler.com kurulduğu günden bu yana ne parayla haber satmış ne de böyle çirkin bir ilişkinin kıyısından köşesinden geçmiştir. Bu şekilde anılmayı bile zül addederiz.



Bu zamana kadar kendi imkanlarımızla gazetecilik yapmaya gayret ettik, her türlü kirli para ilişkisinden uzak durduk hatta gazeteciliğini RP ilişkisine kurban edenleri de burada deşifre etmekten çekinmedik.



Şimdi kalkıp böyle bir iftiraya da göz yummayacağız. Gerekli tüm yasal işlemleri yerine getirerek Journo'nun attığı çamuru temizlemesini sağlayacağız.



Bu, her şeyden önce gazetecilik mesleğine duyduğumuz saygının gereğidir. Bunu da kamuoyuna buradan duyurayım.



Peki TGS ve Journo bunları yapabilecek mi?



- Gazetecilik açısından asla kabul etmeyeceğimiz bu iftiraların yayılmasına neden olduğu için özür dileyecek mi?



- Bir site ismi deyip geçerken aslında o haber sitesinde alın teriyle ve ilkeleriyle çalışan onlarca basın emekçisinin emeğine kara çaldığını, hoyratça kuru bir iftiranın parçası yaptığını kabul edecek mi?



- Kendisine gönderilen tekzipleri ve itirazları yayınlayabilecek mi?



- İmza attıkları bu skandalla; sözde para karşılığı haber yapan siteleri değil de haber sitelerini yani gazeteciliği "satılık" olarak gören bir PR şirketinin haberini yaptığının farkında mı?



(Valla o şirkete helal olsun; 'Gazetecilikten nasıl PR yapılır'ın kitabını yazmış oldu Journo sayesinde.)



- "Reklamını yapmak istemiyoruz" diye açıklamadıkları bu PR şirketinin zaten fazlasıyla reklamını yaptılar. Dolayısıyla bu bahane olamaz. Bu iddiaların sahibi şirketi kollamayı bırakıp artık açıklayacaklar mı?



- "Haberi yaparken, gazetecilik ilkelerini hiçe sayarak iddianın diğer taraflarına haberi doğrulatma gereği duymadık, hata ettik" itirafında bulunabilecekler mi?



-Ve en önemlisi bu iddiaları haber diye sunarak "Türkiye'de hala onuruyla, namusuyla, alın teriyle habercilik yapmaya çalışan gazetecileri karaladık ve aslında PR şirketine uyarak gazeteciliği ayaklarımızın altına aldık diyecek mi?"





twitter.com/Htckubra



Facebook Hatice Kübra







