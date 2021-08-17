Tekme tokatlı kavgaya giren Güllü: Kızımı ve beni taciz etti!
FETHİYE'de işlettiği kamp alanının sahibiyle tekme tokatlı kavgaya giren ve yaşadığı olaylı gecenin ardından ilk kez konuşan şarkıcı Güllü, kızının ve kendisinin tacize uğradığını iddia etti.
MUĞLA Fethiye'de işletmeciliğini yaptığı kamp alanında kira borcu nedeniyle mal sahibi ile kavga ettiği iddia edilen şarkıcı Güllü, olayın ardından ilk kez konuştu. Güllü, "Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın" diyerek suç duyurusunda bulundu.
Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de işlettiği yerde 9 Ağustos'ta bir kavga yaşandı. Konu, basına Güllü'nün mal sahibi ile kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı. Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı.
Basın açıklaması yaptı
Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, daha sonra avukatı Mert Erdoğan ile basın açıklaması yaptı.
"Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur"
Güllü, "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum, olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiçbir şekilde, o kadar gerginim ki, konuşamıyorum, husumetimiz yoktur.