Tarkan konserinde Demet Akalın İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca bakın ne yaptı
Tarkan'ın Harbiye konserinde İbrahim Erkal'ın vasiyetini öğrenen Demet Akalın, gözyaşlarını tutamadı.
Tarkan'ın Harbiye konserini yine en önden sıradan izlemek için eşi Okan Kurt ile yerini alan Demet Akalın, konser öncesi gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Tarkan'ı çok sevdiğini her sene konserine geldiğini ifade eden Akalın'a İbrahim Erkal'ın vasiyeti anlatılınca ise Akalın, kısa süreli bir şok yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadı.
Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın eşinin geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Erkal'ın vasiyeti açıklandı. Erkal'ın vasiyetinde, "Şarkılarımı Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun ve Demet Akalın okuyabilir" yazıyordu.
UçanKuş muhabirlerinin bu vasiyeti Demet Akalın'a iletmesinin ardından ise Tarkan konserinde Akalın, duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Demet Akalın, "Hadi ya ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim" dedi.
Bir diğer yandan ise Tarkan'ı en ön sıradan izleyen Akalın, konserde çektiği videoları Instagram'dan paylaşarak "İnsan değil, mıktanıs, aşk" notunu yazdı.