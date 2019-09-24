Tarkan konserinde Demet Akalın İbrahim Erkal'ın vasiyetini duyunca bakın ne yaptı

Tarkan'ın Harbiye konserini yine en önden sıradan izlemek için eşi Okan Kurt ile yerini alan Demet Akalın, konser öncesi gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Tarkan'ı çok sevdiğini her sene konserine geldiğini ifade eden Akalın'a İbrahim Erkal'ın vasiyeti anlatılınca ise Akalın, kısa süreli bir şok yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadı.