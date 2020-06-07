Taha Duymaz ifşası olay canlı yayında küfür etti instagramı kapandı!

Fenomen olan birçok ünlünün de yakından takip edip destek olduğu Taha Duymaz sosyal medyada yapılan bir canlı yayında ağza alınmayacak bir küfür etti. Bir takipçinin 2 bini ne yaptın sorusuna sinirlenen Taha Duymaz ' A...ne sor o bilir dün gece 2 bini ne yaptığını, An...ne sor dün gece ne oldu' diyerek talihsiz bir küfür etti.

İnstagramı kapanan Taha Duymaz üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.

İşte Taha Duymaz'ın özür videosu