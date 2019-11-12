Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı Acun Ilıcalı ayrılığı duyurmuştu
Survivor'da sakatlanınca Acun Ilıcalı'nın duyurusuyla yarışmaya veda eden Hikmet Tuğsuz son haliyle herkesi hayal kırıklığına uğrattı.
Survivor 2019'da Türkiye - Yunanistan yarışmasının başarılı isimlerinden Hikmet Tuğsuz, son haliyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Survivor'da fit görüntüsü ve başarılı performasıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğsuz, geçirdiği kaza sonucunda adaya veda etmek zorunda kalmıştı.
Survivor'da Acun Ilıcalı'nın duyurduğu kötü haber ile adaya veda eden Hikmet Tuğsuz, spor yapmayı bir hayat felsefesi haline getirdiğini belirtmişti ki son hali bu felsefesini oldukça inkar eden cinsten.
Adadaki en yakın arkadaşlarından biri olan Hakan Kanık'ın paylaştığı bir videoda, yeşil bir hortumla yıkanırken görüntülenen Tuğsuz'un yarışmadaki fit halinden eser yoktu.
Survivor şampiyonu olarak görülen ancak yarışmadan ayrılmak zorunda kalan yarışmacının sarkmış göbeği dikkat çekti.