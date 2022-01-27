Survivor All Star 2022 Evrim resmen ağzından kaçırdı Nisa ve Ogeday aşk yaşıyor!

Survivor Evrim: Ogeday buradayken öyle bir şey söylemem



Nisa’nın bu sözlerine yanıt veren Evrim, “Ogeday buradayken öyle bir şey söylemem” dedi. Yani Evrim, Nisa ve Ogeday aşkını ağzından kaçırarak itiraf etti. İşte yarışmadan o anlar