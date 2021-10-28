Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni sevgilisi İlayda Şeker... İlan-ı aşk videosu

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve aynı sene yarışan İlayda Şeker sonunda aşklarını ilan etti. Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan Balaban, yeni aşkı Şeker ile el ele video çekti. Arabada yol alırken İlayda Şeker'in çektiği anlaşılan videoda, İsmail Balaban'ın İlayda'nın elini öptüğü anlar dikkat çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen ise 'İsmail'in annesinin bu işe ne dediği' yönünde...