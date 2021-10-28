Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni sevgilisi İlayda Şeker... İlan-ı aşk videosu
Survivior 2021 Şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni sevgilisinin aynı yarışmadan İlayda Şeker olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada çektikleri bir videoyla aşklarını ilan eden taze çifte en çok gelen yorum ise İsmail Balaban'ın nişanlısını istemeyen ve yarışma esnasında gerçekleşen telefon görüşmesinde 'Senin bıraktığın kız değil, yılan' diyen annesinin bu işe ne diyeceği' yönünde...
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve aynı sene yarışan İlayda Şeker sonunda aşklarını ilan etti. Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan Balaban, yeni aşkı Şeker ile el ele video çekti. Arabada yol alırken İlayda Şeker'in çektiği anlaşılan videoda, İsmail Balaban'ın İlayda'nın elini öptüğü anlar dikkat çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen ise 'İsmail'in annesinin bu işe ne dediği' yönünde...
Survivor yarışmasında birinci olan ve dikkatleri üzerine çeken İsmail Balaban, İlayda Şeker ile aşk yaşıyor.
Yarışmadan sonra uzun süre Antalya'ya dönmeyerek yarışmacı arkadaşlarıyla vakit geçiren, partilere katılan , yarışmanın stresini atan İsmail Balaban en sonunda gönlünü yarışmacı arkadaşı İlayda Şekere kaptırdı.
Nişanlısı Gamze Atakan'dan kavga ederek ayrıldığı konuşulan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker ile el ele video çekerek aşkını ilan etti.