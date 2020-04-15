Söylemezsem Olmaz eski sunucusu Ece Erken sosyal medyaya veda etti!
Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ile uzun süre magazin gündeminden düşemeyen Ece Erken, sosyal medyaya veda ettiğini duyurdu.
Söylemezsem Olmaz'ın eski sunucusu Ece Erken, boşanma davası sürecinde olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi ve magazin manşetlerinden düşmüyor. Son olarak da Yaşar İpek itirafıyla magazin kamuoyunu sallayan Erken, sosyal medyaya veda etti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Erken, sunuculuk yaptığı Beyaz TV'den istifa eden Erken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilişkisini bitirdiğini açıkladı.
"Sosyal medyaya veda etti": Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılık kararı ile de herkesi şaşırtan güzel sunucu, son olarak sosyal medyaya veda etmeye karar verdi.
Kararını oğluyla dans ettiği bir videoyla duyuran Erken, "Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz, diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre... Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için" mesajını paylaştı.