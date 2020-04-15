Söylemezsem Olmaz eski sunucusu Ece Erken sosyal medyaya veda etti!

Kararını oğluyla dans ettiği bir videoyla duyuran Erken, "Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz, diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre... Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için" mesajını paylaştı.

İşte Ece'nin o dansı: