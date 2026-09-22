Sokak satıcıları çetesi çökertildi! 3 ilçede eş zamanlı operasyon İstanbul’un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve psikoaktif madde ele geçirildi.

Esma Gül Özen