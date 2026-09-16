Şişecam "Together" programıyla genç yeteneklere kapılarını açıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 21 Eylül-18 Ekim'de şirketin kariyer kanalları üzerinden programa başvurabilecek.

Şişecam'ın genç yeteneklere uzun dönemli staj deneyimi sunan Together programında adaylar, değerlendirme süreçlerinin ardından şirketin genel merkezi, üretim tesisleri ve Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'ndeki farklı projelerde görev alma fırsatı yakalayacak. Program süresince yarı zamanlı çalışma deneyiminin yanı sıra eğitim ve gelişim olanaklarından yararlanacak gençler, şirketin iş yapış biçimini yakından deneyimleyerek profesyonel hayata hazırlanacak.

İlk kez 2017'de hayata geçirilen söz konusu program, Şişecam'ın genç yetenek kazanımında öne çıkan uygulamalarından biri haline geldi. Program kapsamında gençler, üniversiteden iş hayatına geçiş sürecinde profesyonellerin deneyimlerinden yararlanırken, farklı fonksiyonlarda gerçek iş deneyimi kazanma fırsatı buluyor.

Programın global yapısı sayesinde katılımcılar, şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki çalışma ortamlarını ve global iş kültürünü tanıma imkanı da elde ediyor. Genç yeteneklerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını destekleyen program kapsamında, bugüne kadar 1611 katılımcıdan 608'i stajları sonrasında profesyonel iş yaşamlarına Şişecam'da devam etti.