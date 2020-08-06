Simge Sağın Harbiye'yi seksi kıyafeti ve dansıyla salladı geceye damgasını vurdu
Şarkıcı Simge Sağın, dün akşam kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini verdi ve iddialı kıyafeti ve dansıyla geceye damgasını vurdu.
Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Simge Sağın, "sanatçıların arenası" olarak adlandırılan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde ilk konserini verdi.
Kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkıları da seslendiren Simge, hayranlarına özel bir gece yaşattı. Harbiye'deki ilk konserinde Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesiyle dikkat çeken Simge, danslarıyla da geceye damga vurmayı başardı.
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, ilk Harbiye Açık Hava konserini veren çocukluk arkadaşı Simge Sağın'a destek olmak için bir hafta atölyesini kapatmıştı. Saraçoğlu, konser için 3 ayrı kostüm hazırladı.
Peki, Simge Sağın kimdir?
Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümün'e devam ederek Klasik Türk Müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim almıştır.