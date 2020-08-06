Simge Sağın Harbiye'yi seksi kıyafeti ve dansıyla salladı geceye damgasını vurdu

Kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkıları da seslendiren Simge, hayranlarına özel bir gece yaşattı. Harbiye'deki ilk konserinde Gülşah Saraçoğlu imzalı iddialı elbisesiyle dikkat çeken Simge, danslarıyla da geceye damga vurmayı başardı.