Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia ile samimi pozlarına ailesinden tepki geldi!
Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından İtalyan sevgilisi Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle samimi pozlarına ailesinden tepki geldi.
Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşının YouTube programına katılan Şeyma Subaşı, son zamanlarda İtalyan sevgilisi Guido Senia ile verdiği samimi pozlarına ailesinin tepki gösterdiğini anlattı.
Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanmanın ardından ünlü DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz hafta sevgilisiyle 'yok artık' dedirten pozlar paylaşmış, Subaşı'nın Guido ile olan samimiyeti gözler önüne serilmişti.
Subaşı, sevgilisiyle cesur pozlarına yalnızca takipçilerinden ailesinden de sert tepki gelmiş. Bazı takipçileri tarafından sevgilisiyle verdiği samimi pozlar nedeniyle topa tutulan Subaşı, programda ailesinin verdiği tepkiyi de itiraf etti.
Kendisine gelen yorumları kesinlikle okumadığını, yorum okumak için harcayacağı zamanı spora ayırdığını söyleyen Şeyma Subaşı, samimi pozları nedeniyle aldığı eleştirileri şu cümlelerle açıkladı: