Şeyma Subaşı karantinada bakın neler yapıyor temizlik dansı olay

''İçinde kendimi izole edip uzun zamandır yapamadıklarımı yapıp, okuyamadığım kitapları okuyup kendime vakit ayırabileceğim bir evim olduğu için şanslı sayılanlardanım. Durum her geçen gün daha kötüye gitse de hala dışarıda bizim için çalışmak zorunda olanlar var.''