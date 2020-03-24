Şeyma Subaşı karantinada bakın neler yapıyor temizlik dansı olay
İTALYA'dan Dj sevgilisi Guido Senia ile beraber gelen Şeyma Subaşı, evde karantina günlerinde neler yaptığını Instagram hesabından paylaştı.
Şeyma Subaşı ve İtalya'dan gelen sevgilisi Guido Senia bir süredir evlerinde karantina altında. Günlerdir evden çıkamayan Subaşı, sosyal medya hesabından evdeki karantina günlerinde neler yaptığını paylaşıyor. Kendini temizliğe veren Subaşı, elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığı sırada dansıyla olay yarattı.
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın babası Acun Ilıcalı'nın yanında Dominik'te olduğunu, bu sebeple kızı Melisa'yı çok özlediğini ifade eden Subaşı, evde nasıl vakit geçirdiğini de yazdı.
İşte Şeyma Subaşı'nın karantina günlüğü:
"Oldukça zor bir dönemden geçiyoruz ama bu vesileyle sahip olduklarımız için şükretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.''
''İçinde kendimi izole edip uzun zamandır yapamadıklarımı yapıp, okuyamadığım kitapları okuyup kendime vakit ayırabileceğim bir evim olduğu için şanslı sayılanlardanım. Durum her geçen gün daha kötüye gitse de hala dışarıda bizim için çalışmak zorunda olanlar var.''