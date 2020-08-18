Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'i savunan Halit Ergenç özür diledi

Halit Ergenç'in Ozan Güven hakkında yaptığı açıklama tepki çekti. Yanlış anlaşıldığını belirten Ergenç, sosyal medya hesabından herkesten özür dileyip şu mesajı paylaştı:

''Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.''