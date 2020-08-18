Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döven Ozan Güven'i savunan Halit Ergenç özür diledi
Star TV'de yayımlanan Babil dizisinin oyuncularından Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddia edilen rol arkadaşı Ozan Güven'i savundu.
Babil dizisinde rol alan Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u evinde saatlerce dövdüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevgilisine şiddet uyguladığı için 13,5 yıl hapsi istenen Güven, başrol oynadığı Babil dizisinin yapım şirketiyle anlaşmalarını feshetti.
Aynı dizide Ozan Güven'le beraber rol alan Halit Ergenç, UçanKuş'a yaptığı açıklamayla ise herkesi şaşırttı. Ergenç, Ozan Güven'in diziden ayrılması sorulunca, şunları söyledi:
"Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum.''
''Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı."
Halit Ergenç'in Ozan Güven hakkında yaptığı açıklama tepki çekti. Yanlış anlaşıldığını belirten Ergenç, sosyal medya hesabından herkesten özür dileyip şu mesajı paylaştı:
''Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.''