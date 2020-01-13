Sen Anlat Karadeniz oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan olay takoz itirafı geldi!

Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım. Gerçi ben de kısa sayılmam. 1,70 boyum ama Ulaş oldukça uzun boyluydu. Çok güzel bir partnerdi. Buradan onu çok öpüyorum" dedi.

İşte Helvacıoğlu'nun takoz itirafı: