Sen Anlat Karadeniz oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan olay takoz itirafı geldi!
ATV'de yayımlanan Sen Anlat Karadeniz'de başrol oyuncusu olarak oynayan İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra takoz itirafı geldi.
Yayımlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Kendisini görüntüleyen muhabirlere konuşan Helvacıoğlu, şaşırtan itirafta bulundu.
Sen Anlat Karadeniz setinden bahseden İrem Helvacıoğlu, "Çekimlerde takoz kullandım. Adam 1,90... Ulaş benim canım arkadaşım. Yukarı doğru bakıyorum sürekli... Gökyüzüne bakmak gibi bir şey.
Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım. Gerçi ben de kısa sayılmam. 1,70 boyum ama Ulaş oldukça uzun boyluydu. Çok güzel bir partnerdi. Buradan onu çok öpüyorum" dedi.
Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni projeleri hakkında sorulan sorulara ise, "Bağımsız bir sinema filmi için görüşmelerimiz tamamlandı. Tatlı bir heyecan içindeyim. Oynayacağım karakter hakkında da yakında açıklama yapacağım. Kısa bir süre gizli kalmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.