Sema Esen (Aleyna Çakır) intihar mı etti? Kan donduran olayda mesajlar ortaya çıktı

Sabah gittiğinde asılı halde buldu: Olayla ilgili ifadesine başvurulan Ümit U. da polisteki sorgusunda, Sema'nın bir gün önce kendisine, "Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın" şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, sabah evine gittiğinde asılı halde gördüğünü söyledi.