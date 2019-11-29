Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öpmesiyle TT oldu ateş püskürdü

Selin Ciğerci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu sözlerle ateş püskürdü:

"TT olmuşum rezil diye; yaşadığım hayat ortada herkes kimin ne olduğunu görüyor umurumda mı asla; yorumlarda çok şükür herkes beni korumuş!''