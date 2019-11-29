Selin Ciğerci Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öpmesiyle TT oldu ateş püskürdü
Selin Ciğerci, Instagram'dan paylaştığı eşi Gökhan Çıra'nın ayak parmaklarını öpmesi videosuyla Twitter'da 'Selin Ciğerci Rezilsin' etiketiyle TT olunca isyan etti.
Selin Ciğerci, geçtiğimiz haftalarda iki senedir birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra ile hayatını birleştirmiş, düğünün ardından kısa bir süre sonra Çıra'nın fıtık operasyonu geçirdiğini olay yaratan ayak öpme videosuyla duyurmuştu.
Sosyal medyaya damga vuran ayak parmaklarını öpme videosu büyük yankı uyandırıp Ciğerci, eleştiri oklarının hedefi olunca Twitter'da "Selin Ciğerci Rezilsin" başlığıyla trend oldu, bu başlıkla TT (çok konuşulanlar) listesinde yer aldı. Bunu gören Selin Ciğerci ise çok kızdı.
Selin Ciğerci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu sözlerle ateş püskürdü:
"TT olmuşum rezil diye; yaşadığım hayat ortada herkes kimin ne olduğunu görüyor umurumda mı asla; yorumlarda çok şükür herkes beni korumuş!''
''Çok belli birisi para ile yaptırmış ne mutlu evimde işimde kendi halimdeyim ohh kıskanmış yaptırmış! Kim yaptırmışsa b.k yesin o da haram olsun."