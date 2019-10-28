Selin Ciğerci erkek hali olay yarattı Gökhan Çıra ile dünyaevine giriyor
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırmak için bugün görkemli bir düğün gerçekleştirecek. Düğünden önce Selin Ciğerci'nin erkek hali ise yeniden gündeme geldi.
Demet Akalın, Işın Karaca ve Buse Varol gibi ünlü isimlerin akınına uğrayan ve günlerce konuşulan kına gecesinin ardından Selin Ciğerci, bugün görkemli bir düğünle de Gökhan Çıra ile hayatını birleştirecek.
Düğün ve kınasına katılamayacak arkadaşları ile birlikte gelin hamamı organize eden Ciğerci, geçtiğimiz günlerde hamamdan çekindiği bu pozu da paylaşmış ve yine çok konuşulanlar arasına girmeyi başarmıştı.
Düğüne bir gün kala ise sosyal medya hesabından bu pozu paylaşan Selin Ciğerci, "Son bekarlık fotoğrafımız olsun. Getirdiğin uğur, mutluluk gibi bu poz da bize şans getirsin" ifadelerine yer vermişti.
Babası beline kemeri bağladı: Bugün baba evinden paylaşımlar yapan Selin Ciğerci, babasının beline altın kemer bağlamasını video olarak yayınladı. Görüntülerde babasının heyecanlandığı görülürken, gözlerinin de dolduğu fark edildi.