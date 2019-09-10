Şef Mehmet Yalçınkaya gözü kapalı şov yaptı eleme adaylarında kriz çıktı

Tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyleyen şef Mehmet Yalçınkaya, "En kolay işi verdik. Tavuk açacaksınız üç tane ürün yapacaksınız. Benim için tavuk açmak güzel bir eğlence olur. Ben bu tavuğu gözü kapalı açarım. Gözümü kapat, bıçağımı ver. Ben o üç ürünü açarım" dedi.