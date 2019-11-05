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Seda Sayan'dan Aleyna Tilki'ye olay teklif! Karşılıklı göbek atmışlardı

Demet Akalın ve Okan Kurt'un tanışma partisinde Seda Sayan'dan Aleyna Tilki'ye olay bir teklif geldi.

Geçtiğimiz yıl boşanıp ardından barışan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, geçtiğimiz günlerde tanışmalarının 8. yıl dönemlerini ünlü isimlerin akın ettiği bir partiyle kutladı. Birçok ünlü ismin katıldığı partiye Seda Sayan ve Aleyna Tilki'nin karşılıklı göbek atması damga vurmuşken Sayan'ın Tilki'ye olay bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. 

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Demet Akalın ve Okan Kurt'un tanışma partisinde gece boyu Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek atan Seda Sayan,  Tilki'ye "Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler? Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi'' diyerek oğlu Oğulcan'a Aleyna Tilki'ye istedi. 

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Geceye damga vuran Seda Sayan ve Aleyna Tilki'nin karşılıklı göbek atma anları ise kameralara böyle yansıdı:

İşte o anlar

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Öte yandan Aleyna Tilki ve Seda Sayan da Demet Akalın ile Okan Kurt'un tanışma partisinde sahne alan iki ünlü isim oldu. 

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