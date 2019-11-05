Seda Sayan'dan Aleyna Tilki'ye olay teklif! Karşılıklı göbek atmışlardı

Demet Akalın ve Okan Kurt'un tanışma partisinde gece boyu Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek atan Seda Sayan, Tilki'ye "Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler? Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi'' diyerek oğlu Oğulcan'a Aleyna Tilki'ye istedi.