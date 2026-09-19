Samsun'da yürekler ağza geldi! Yolcu otobüsünde yangın

Şanlıurfa'dan Samsun'a giden Hasan K'nin kullandığı 58 SH 045 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden Samsun-Ankara kara yolu Hacılı mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına park ederek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Samsun yönündeki trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.