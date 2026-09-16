Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! ' Genel merkezden bir arkadaşım söyledi' dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Türkiye’nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur” açıklamasının ardından seçim tartışmaları sürerken Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir kulis paylaşımı geldi. Tayyar, erken seçim konusunda parti içinde bir hazırlık veya beklenti bulunmadığını belirtirken, genel merkezden bir kişinin seçimler için 2 Nisan 2028 ve 16 Nisan 2028 tarihlerini konuştuğunu söyledi.

Şamil Tayyar, daha önce 2027 yılının ekim veya kasım aylarının konuşulduğunu ancak son dönemde Nisan 2028 ihtimalinin öne çıktığını söyledi.

"İLK TUR 2 NİSAN, İKİNCİ TUR 16 NİSAN"

Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Hatta genel merkezden bir arkadaşım, 'Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur' şeklinde tahminde bulundu, 'yaz bir kenarda kalsın’ dedi."