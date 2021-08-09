Şahan Gökbakar'dan MHP'ye 'Recep İvedik' cevabı! Kül olan Marmaris'i canlı yayınladı
MARMARİS yangınını ilk gününden itibaren sık sık Instagram'dan canlı yayınlayan ve sosyal medyadaki kalabalık takipçi kitlesini yetkililerden yardım istemek üzere kullanan ve söndürme operasyonuna destek isteyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, bu sefer de küle dönen ormanların son halini paylaştı.
MARMARİS yangın bölgesinden sık sık canlı yayınlar yapan Şahan Gökbakar, bu sefer de yangında küle dönen ormanları gösterdi. “Diliniz tutulacak. İnsan kalbinin bir kısmını burada bırakıp kahroluyor” diyen Gökbakar İçmeler’deki ormanların içler acısı halini takipçileriyle paylaştı. Öte yandan Gökbakar kendiyle ilgili yorum yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e tepki gösterdi: "Ben Şahan Gökbakar olarak bırakın ünlü olmayı, bir insan olarak ben, sizin bana yaptığınız bu hakaretlerin karşılığını size aynı dozdan versem bana yakışır mı?" dedi.
“Diliniz tutulacak. İnsan kalbinin bir kısmını burada bırakıp kahroluyor” diyen Gökbakar İçmeler’deki ormanların içler acısı halini takipçileriyle paylaştı.
Gökbakar, ormanların son halini paylaştığı videosuna “İçmeler yangınının başladığı yer. Burada durdurulamadığı için imkansızlıktan 36 km boyunca yaktı geçti. Neredeyse bütün Marmaris” notunu ekledi.
Marmaris’te yazlığı bulunan ve yangının çıktığı ilk dünden itibaren olay yerinden paylaşım yapan Şahan Gökbakar'ın açıklamaları gündem olmuştu. Gökbakar son olarak bir gazetenin manşetinden yer alan habere şu sözlerle tepki göstermişti: "İşte yok efendim medyada böyle manşetler atıp. 'Help Turkey' yazan sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız...' Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun. Komşudan yardım istemek, dünyadan yardım istemek kötü bir şey mi? İnsanların evleri, ocakları, vatanları yanıyor diye, 'komşular yetişin' demiş olabilir. Bunda ne kötülük var? Siz nasıl bu insanları alıp da fişlersiniz?”