Şahan Gökbakar'dan MHP'ye 'Recep İvedik' cevabı! Kül olan Marmaris'i canlı yayınladı

Marmaris’te yazlığı bulunan ve yangının çıktığı ilk dünden itibaren olay yerinden paylaşım yapan Şahan Gökbakar'ın açıklamaları gündem olmuştu. Gökbakar son olarak bir gazetenin manşetinden yer alan habere şu sözlerle tepki göstermişti: "İşte yok efendim medyada böyle manşetler atıp. 'Help Turkey' yazan sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız...' Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun. Komşudan yardım istemek, dünyadan yardım istemek kötü bir şey mi? İnsanların evleri, ocakları, vatanları yanıyor diye, 'komşular yetişin' demiş olabilir. Bunda ne kötülük var? Siz nasıl bu insanları alıp da fişlersiniz?”