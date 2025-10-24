Rusya-Ukrayna Savaş'ı bitiyor mu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarının satır aralarına bakalım.

“Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daha iyidir.”

Putin bu sözleri, Moskova’da basın mensuplarına konuşurken söyledi. Üstelik ilginç bir detay da paylaştı: Budapeşte’de yapılması planlanan görüşme aslında ABD’nin teklifiyle gündeme gelmiş.

Ancak Başkan Donald Trump’ın son anda zirveyi iptal ettiğini açıkladığını da hatırlatalım.



Sizce de ilginç değil mi?

Bir yandan diyalog çağrıları, diğer yandan iptaller, ertelemeler…



Peki bu, gerçekten diplomasiye mi hizmet ediyor, yoksa sadece bir güç gösterisi mi?

Putin’in mesajı aslında oldukça netti.

Rusya, savaşın devam etmesini değil, masada kalmayı tercih ediyor.

Ama o masanın nasıl bir zemin üzerinde kurulacağı hâlâ belirsiz.

Putin, “Zirveye iyi hazırlanmak gerek, çalışmalar dışişleri bakanları düzeyinde başlamalı.” diyor.

Yani top şimdi diplomatlarda.

Bir başka dikkat çekici nokta ise Ukrayna konusundaki sert uyarıydı.

Putin, “Ukrayna uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırırsa, buna ciddi şekilde yanıt veririz.” dedi.

Bu ifade, savaşın seyrini değiştirebilecek kadar ağır bir cümle değil mi sizce?

Diplomasi ve diyalog çağrısı bir yanda, “ciddi yanıt” tehdidi diğer yanda…

Dünya, bir kez daha iki farklı cümle arasında denge kurmaya çalışıyor.

ABD’nin yeni yaptırımlarına da değindi Putin.

Rus ekonomisinin bundan “kayda değer bir şekilde etkilenmeyeceğini” savundu.

Ama asıl dikkat çeken uyarı şu oldu:

“Rus petrolü küresel piyasalardan hızlıca azalırsa, enerji fiyatları yükselir.”

Yani mesaj sadece Washington’a değil, küresel piyasaya da gönderilmişti. Ama Putin’in de dediği gibi, “Temaslarda bulunmak, savaşı sürdürmekten daha iyidir.”

Belki de bu cümle, bugünün gürültüsü içinde duyulması gereken en sakin ses. Ancak hepimizin isteği savaşlarına rtık sona ermesi gerektiği...