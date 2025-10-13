Dünyanın gözü Şarm El-Şeyh’te

Gazze’de aylardır süren saldırıların ardından beklenen haber geldi.

Ateşkes yürürlüğe girdi.

Peki bundan sonra ne olacak?

Süreç nasıl işleyecek?

İsrail bölgede savaş suçlarını işlemeyi bırakacak mı?

Hepsi bugün netleşecek gibi...



Tarafların üzerinde anlaştığı plana göre, bu sabah erken saatlerde esir takası süreci başlıyor.

İsrail Başbakanlığı Sözcüsü, dün düzenlediği basın toplantısında, İsrailli esirlerin sabah saatlerinde serbest bırakılacağını açıkladı. Aynı gün içinde Filistinli esirlerin de salıverilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sabah saatlerinde Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Burada dünya kamuoyuna nasıl bir izlenim verecekler göreceğiz.

Trump, ayrıca İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya gelecek ve İsrail Meclisi’nde bir konuşma yapacak.

Az çok tahmin edebiliyoruz Trump'ın buradaki konuşmasını.

Bizi ilgilendiren kısım ise Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde gerçekleşecek olan zirve.

Orada düzenlenecek “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”, dünya liderlerini bir araya getirecek.

Zirvede masaya neler konulacak dersiniz?

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, esir takasının güvence altına alınması ve Gazze’nin yeniden inşası gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Donald Trump’ın eş başkanlık edeceği zirveye 20’den fazla ülke lideri katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da zirvede yer alacak.

Ve en önemli soru: Zirveden Ne Bekleniyor?



Zirvede, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların hızlandırılması ve Gazze’nin altyapısının onarılması gibi konular ele alınacak.

Diplomatik kaynaklara göre toplantının sonunda ortak bir bildiri yayımlanması planlanıyor.

Şimdi gözler masadan çıkacak sonuçta...