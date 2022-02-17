Rusya elçiliğinden 'savaş dumanları' yükseldi! Anaokulu vuruldu Rusya'dan 'her an savaş çıkabilir' tehdidi

Açıklamada, "Teröristler tarafından ağır topçu atışları sırasında ateşlenen bir roket anaokuluna isabet etti. İlk bilgilere göre 2 sivil yaralandı. Ayrıca kent altyapısında hasar meydana geldi. Kentin yarısı elektriksiz kaldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetler tarafından sığınaklardaki siviller acilen tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda çocukların yara almadığı aktarıldı. Ukrayna medyası ise saldırıda 2 öğretmenin yaralandığını aktardı.