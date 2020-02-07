Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den nefes kesen dans

Bilinmeyen özelliğini gözler önüne serdi: Dans eğitimi alan ve modellik de yapan 26 yaşındaki bir çocuk annesi Rodriguez, bu yıl 70'inci kez düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde bugüne kadar pek göstermediği bir özelliğini gözler önüne serdi.