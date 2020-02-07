Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den nefes kesen dans
Sevgilisi Cristiano Ronaldo'ya aldığı doğum günü hediyesiyle gündeme gelen Georgina Rodriguez bu kez de İtalya'daki Sanremo Müzik Festivali'ne damgasını vurdu.
Futbol hayatına İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta devam eden dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, iki gün önce 35. yaşını kutladı. Ronaldo'ya kız arkadaşı Georgina Rodriguez tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Uzun süredir Portekizli yıldızla beraber olan Georgina Rodriguez, sevgilisine araba hediye etti. Rodriguez, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.
''Küçükken 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum'': 5 Şubat'ta 35. yaşını kutlayan Cristiano Ronaldo ülkesinde verdiği röportajda çocukluk anılarından söz etti. Canal 11'e konuşan Cristiano Ronaldo kariyerinin beklemediği bir noktaya geldiğini belirterek, ''Küçükken 35 yaşına geldiğimde Madeira'da bir balıkçı olacağımı düşünüyordum. Oynadığım kulüpler ve kazandığım başarılar aklımın ucundan bile geçmiyordu'' dedi.
Bilinmeyen özelliğini gözler önüne serdi: Dans eğitimi alan ve modellik de yapan 26 yaşındaki bir çocuk annesi Rodriguez, bu yıl 70'inci kez düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nde bugüne kadar pek göstermediği bir özelliğini gözler önüne serdi.
Festivalin üçüncü gecesinde sunuculuk yapan Georgina Rodriguez, hem skeçlerde oynadı hem de bir dans gösterisi sundu.