Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk Gıda Kodeksi gıdada aroma kurallarını baştan yazdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla devrim niteliğinde bir adımla Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği’ni güncelledi. 14 Eylül 2026 tarihli ve 33370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla birlikte domuz ile böcek kaynaklı aromaların kullanımı tamamen yasaklanırken, etiketlerdeki "doğal" ifadesi için yeni oran şartı getirildi. Ayrıca alkolsüz ürünlerde alkol isimlerinin kullanımı engellendi ve sağlığa zararlı görülen 10 aroma maddesinin piyasadan kaldırılması kararlaştırıldı. Peki, 14 Eylül Resmi Gazete gıda kararları kapsamında ne gibi değişiklikler oldu? Yeni yönetmeliğin öne çıkan maddeleri neleri içeriyor? İşte gıda sektörünü yakından ilgilendiren tüm ayrıntılar…

DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI AROMALARA TAM YASAK

Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken maddelerinden biri aroma kaynaklarına getirilen kısıtlama oldu. Düzenlemeye göre gıdalarda domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyaller hiçbir şekilde kullanılamıyor.

ETİKETLERDE "DOĞAL" İBARESİNE %95 ŞARTI

Gıda etiketlerinde tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi amacıyla "doğal" kelimesinin kullanımı zorlaştırıldı:

Bir ürün etiketinde "Doğal Çilek Aroması" gibi spesifik kaynak belirten ifadelerin yer alması için aroma bileşeninin ağırlıkça en az %95'inin belirtilen kaynaktan elde edilmiş olması gerekiyor.

Yalnızca doğal aroma maddelerinden oluşan içerikler için "Doğal aroma verici madde" ifadesi kullanılabiliyor.

ALKOL İSİMLERİ VE 10 AROMA MADDESİNE YASAKLAMA

Yönetmelik kapsamında gıda ürünlerinde tüketiciyi kafa karışıklığına sevk eden ve suistimalleri engelleyen kısıtlamalar devreye girdi:

Aroma verici ürünler ve gıda bileşenleri hiçbir şekilde alkollü içki adı veya alkollü içki kategorisi adıyla piyasaya sunulamıyor.

AB mevzuatıyla uyumlu olarak belirlenen 10 farklı aroma maddesinin (FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175 vb.) kullanımı, ithalatı ve satışı 31 Aralık 2026 itibarıyla tamamen sona eriyor.

GIDA İŞLETMELERİNE UYUM SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik sonrasında gıda üreticilerine yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar süre verildi. Bu tarihten önce üretilmiş veya piyasaya arz edilmiş olan mevcut stoklar ise raf ömürleri süresince satışta kalmaya devam ediyor.