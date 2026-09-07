Polis memuru Mert Ozan Şindi hayatını kaybetti! Mert Ozan Şindi kimdir, kaç yaşındaydı?

Elazığ’ın Palu ilçesinde görev yapan polis memuru Mert Ozan Şindi’den acı haber geldi. İki gün önce yol kenarında ağır yaralı halde bulunan Şindi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki, Mert Ozan Şindi kimdir, kaç yaşındaydı? Polis memuru neden hayatını kaybetti? Kazada ne oldu ve sürücü yakalandı mı? İşte olayın ayrıntıları…

MERT OZAN ŞİNDİ KİMDİR?

Mert Ozan Şindi, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuruydu. Şindi’nin 7 Eylül 2026’da hayatını kaybettiği Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da duyuruldu. Şindi’nin doğum yeri, eğitim hayatı ve mesleki geçmişine ilişkin ayrıntılı biyografik bilgiler henüz resmi kaynaklarda paylaşılmadı.

MERT OZAN ŞİNDİ KAÇ YAŞINDAYDI?

Mert Ozan Şindi, hayatını kaybettiğinde 34 yaşındaydı. Şindi, Palu İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapıyordu.

MERT OZAN ŞİNDİ NEDEN ÖLDÜ?

Mert Ozan Şindi, trafik kazasında ağır yaralanmasının ardından hayatını kaybetti. Olay, 5 Eylül’de Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şindi yol kenarında ağır yaralı ve bilinci kapalı halde bulundu. İlk müdahalesi Palu Devlet Hastanesinde yapılan Şindi, daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis memuru, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 7 Eylül’de yaşamını yitirdi.

MERT OZAN ŞİNDİ’NİN KAZASI NASIL OLDU?

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde tampon, far ve dikiz aynası parçaları bulundu. Parçalardan yola çıkan ekipler, Şindi’ye bir aracın çarptığı ve sürücünün olay yerinden uzaklaştığı tespitine ulaştı. Ekipler, araç parçalarını inceleyerek aracın marka ve modelini belirledi. Ardından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

MERT OZAN ŞİNDİ’YE ÇARPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI MI?

Jandarmanın KGYS incelemesinde 23 AAF 965 plakalı araç tespit edildi. Araç, Kovancılar ilçesine bağlı Kapıaçmaz Mahallesi’ndeki bir ikametin önünde bulundu. Aracın sağ ön far, tampon ve dikiz aynasında hasar olduğu belirlendi. Araç sahibi F.U. (58) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERT OZAN ŞİNDİ İÇİN TÖREN NE ZAMAN?

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Mert Ozan Şindi için 8 Eylül Salı günü saat 10.00’da İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde uğurlama töreni düzenlenecek. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Şindi’nin ailesini hastanede ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.