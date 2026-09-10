PFDK Dusan Vlahovic’in cezasını açıkladı! Vlahovic kaç maç ceza aldı, hangi maçta oynayamayacak?

Dusan Vlahovic’in PFDK cezasıyla ilgili beklenen karar çıktı. “Vlahovic kaç maç ceza aldı?”, “Vlahovic hangi maçı kaçıracak?”, “Vlahovic Erzurumspor maçında oynayacak mı?” ve “Dusan Vlahovic neden ceza aldı?” gibi sorular futbolseverler tarafından araştırılıyor. PFDK, Beşiktaşlı yıldız için kararını verdi. Peki Vlahovic’in cezası kaç maç, hangi karşılaşmada forma giyemeyecek? İşte detaylar...

PFDK DUSAN VLAHOVIC’E KAÇ MAÇ CEZA VERDİ?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dusan Vlahovic’e 1 resmi müsabakadan men cezası verdi. Sırp golcünün disiplin süreci, Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği derbide Milan Skriniar ile yaşadığı gerginliğin ardından başladı. TFF Hukuk Müşavirliği, Vlahovic’i “hakaret” gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi kapsamında PFDK’ya sevk etmişti.

VLAHOVIC NEDEN 1 MAÇ CEZA ALDI?

Vlahovic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında Milan Skriniar ile tartışma yaşadı. Sırp futbolcunun tartışma sırasında yaptığı el hareketi yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı. TFF Hukuk Müşavirliği bu hareketi “hakaret” kapsamında değerlendirerek golcüyü disiplin kuruluna gönderdi. Sevk edildiği 41. madde normal şartlarda futbolcular için 2 ila 5 maç arasında men cezası öngörüyor.

VLAHOVIC HANGİ MAÇI KAÇIRACAK?

Vlahovic’in aldığı 1 maçlık men cezasının ardından gözler Beşiktaş’ın fikstürüne çevrildi. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe derbisinden sonraki lig karşılaşması Erzurumspor FK maçı olacak. Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşma 11 Eylül 2026 tarihinde oynanacak.

VLAHOVIC ERZURUMSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

PFDK’nın verdiği 1 maçlık men cezası uygulandığında Dusan Vlahovic, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Böylece Beşiktaş, ligdeki sıradaki maçında hücum hattının önemli isimlerinden birinden yararlanamayacak. Cezanın bu maçla tamamlanması halinde Vlahovic sonraki karşılaşmada yeniden teknik heyetin tercihine bağlı olarak sahaya çıkabilecek.

BEŞİKTAŞ VLAHOVIC CEZASINA İTİRAZ EDECEK Mİ?

Beşiktaş yönetimi, karar açıklanmadan önce Vlahovic’e müsabakadan men cezası çıkması halinde Tahkim Kurulu’na başvurmayı planlıyordu. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun hakkını korumak amacıyla disiplin sürecini yakından takip ettiği belirtildi.