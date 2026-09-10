PFDK, Dusan Vlahovic hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu.

A Spor'da yer alan habere göre, PFDK, Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi. Beşiktaş, Vlahovic için verilen cezaya itiraz edecek ve Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş derbisinin ardından futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Yıldırım tedbirsiz olarak disipline gönderilmişti.

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle sevk edilirken, Kerem Aktürkoğlu da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak disipline yollanmıştı.

Derbide Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilirken, siyah-beyazlı kulüp de çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı PFDK'ya sevk edilmişti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline sevk edilirken, sarı-kırmızılılar da çirkin ve kötü tezahürattan disipline gönderilmişti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan müsabaka öncesinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle tedbirsiz sevk edilirken, aynı sebepten bordo-mavili kulüp de disipline gönderilmişti.

İstanbul Başakşehir'de Umut Bozok kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli, teknik direktör Nuri Şahin de sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline yollanmıştı.

Öte yandan Kasımpaşa ve Göztepe, çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor da talimatlara aykırı hareketten PFDK'ya gönderilmişti.