Peygamber’e Uzanan Dil Kanla Kesilir!

Bu toprakların bin yıllık imanını, Türk-İslam medeniyetinin sarsılmaz değerlerini unutan, kutsalımıza dil uzatmayı “mizah” zanneden alçak zihniyet bir kez daha karşımıza çıktı. Hazreti Muhammed’e (sav) hakaret etmeyi sanat kılıfına sığdırmaya çalışanlar bilsin ki bu millet, Peygamberine uzanan dili asla affetmez! Bizim kültürümüzde Hazreti Peygamber’e saygı namusun, şerefin ta kendisidir; bu değerler uğruna can vermek şereftir, övünçtür.

Bugün bir mizah dergisi, sözde özgürlük adına kutsallarımıza saldırma cüretini gösterdi. Bu sadece basit bir karikatür meselesi değildir; imanımıza, tarihe, inanca, ecdadımıza hakarettir. Bu milletin vicdanında böyle bir aşağılık davranışın karşılığı bellidir: Türk-İslam geleneğinde Peygamber’e dil uzatmanın hükmü kesindir; o dil kanla kesilir!

Hiç kimse bu alçaklığı ifade özgürlüğüyle meşrulaştırmaya kalkmasın. Batı’nın sapkın özgürlük tanımlarına özenen zavallılar şunu akıllarına kazısın: Bu millet, atalarından miras aldığı Peygamber sevgisini dün olduğu gibi bugün de kanı ve canıyla savunur. Devletimizin açtığı soruşturma, milletimizin vicdanında çoktan karara bağlanmıştır.

Bunu yapan had bilmezler en ağır cezayı almalıdır. Dergi sayısı derhal toplatılmalıdır. Sorumlular hukukun önünde hesap vermelidir. Bu topraklarda Hazreti Peygamber’e uzanan kirli eller, diller, kalemler asla serbest bırakılmamalıdır.

Bu bir ifade özgürlüğü değil, imanımıza, insanlığımıza açık bir saldırıdır! Unutmayalım: Peygamber sevgisi, bu milletin imanının direğidir. Direği yıkmaya kalkanın üstüne gök ateş olup yağar!

Ey gafiller, ey inanç düşmanları! Bilin ki bu toprakların üzerinde yaşamak; Hazreti Muhammed Mustafa’ya (sav) hürmet etmek, ona gönülden bağlı olmak, onun ismini saygıyla anmak demektir.

Bizler İslam’la şereflenmiş bir milletiz. Bu millet, asırlardır ezanını, imanını, Peygamber’ini korumak için nice bedeller ödemiştir. Bugün “sanat” ya da “mizah” diyerek Hazreti Muhammed’e hakaret eden zihniyet, aslında milletimizin kutsallarına saldırmaktadır. Bu millet, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda Peygamber sancağını yere düşürmemek için can vermiştir; o sancak bugün de dimdik ayaktadır. Ancak o sancağa dil uzatmaya kalkanın dili kanda boğulur!

Toplatılacak dergi sayısı sadece bir kâğıt değildir; o kâğıtta, milyonlarca Müslümanın yüreğine saplanan hançer vardır. Bu hançeri çıkarmak için adaletin kılıcı gecikmeden inmelidir.

Biz Türk’üz, Müslüman’ız, Resulullah’ın ümmetiyiz! O’na uzanan dil koparılır, kalem kırılır, o pis düşünceler toprağa gömülür! Bu topraklarda Hazreti Muhammed’e hakaret etmeye kalkan herkes, bu milletin imanıyla, öfkesiyle, duasıyla ve kararlılığıyla karşı karşıya kalacaktır.

Bunları yazan Leman Dergisi'nden açıklama: Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz.

Yaptıkları açıklama:



*Karikatürde niyetlerinin Peygamber’e hakaret değil, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden bir Müslümanın mazlumiyetini vurgulamak olduğunu,



*Karikatürde dini değerleri aşağılama amacı taşımadıklarını,



*Karikatürdeki figürün Peygamber tasviri değil, yaygın bir Müslüman ismini (Muhammed/Mehmet) temsil eden sembolik bir karakter olduğunu,



*Hassasiyetleri bildiklerini ve yanlış anlamadan doğan kırgınlık yaşayan iyi niyetli okurlardan özür dilediklerini,



*Ancak bilinçli şekilde çarpıtarak provokasyon yapanları kınadıklarını,



*Kendilerinin Filistin’e ve mazlum Müslümanlara sahip çıkan yayınlar yaptıklarını hatırlatarak vicdanlarının ve inançlarının sorgulanmasını kabul etmediklerini,



*Protestocuları kendilerini doğru anlamaya davet ettiklerini,

*Yetkilileri provokatif eylemler olabileceğine dikkat çekip göreve çağırdıklarını ifade ediyor.

*Ben tabi ki inanmadım bu açıklamaya, sadece yazmak istedim.