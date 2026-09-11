Petrol 105 doları aştı akaryakıta dev zam geliyor! İstanbul, Ankara litresi ne kadar?
Brent petrolün 105 doların üzerine çıkması akaryakıt fiyatlarını yükseltecek. Benzinin litre fiyatına 2 liradan fazla zam gelmesi bekleniyor. Yarın tabela değişecek...Motorin fiyatlarında ise henüz bir değişiklik beklenmiyor.
Küresel petrol piyasalarındaki sert yükseliş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yeniden yukarı çekiyor. Brent petrolün bugün 105 dolar seviyesini aşmasının ardından benzinde yeni zam beklentisi oluştu.
BENZİNE 2,95 TL ZAM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 2,95 TL zam yapılması bekleniyor.Fiyat artışının 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Motorin ve LPG fiyatlarında ise yeni bir değişiklik beklentisi bulunmuyor.
ZAM SONRASI BENZİN 80 TL SINIRINA DAYANACAK
Beklenen 2,95 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı birçok kentte 80 TL seviyesine yaklaşacak, bazı bölgelerde ise bu seviyenin üzerine çıkabilecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 76,92 - 77,01 TL
Motorin: 88,89 - 88,98 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 76,78 - 76,87 TL
Motorin: 88,75 - 88,84 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara
Benzin: 77,89 - 77,98 TL
Motorin: 90,02 - 90,11 TL
LPG: 35,09 TL