Pelin Öztekin'in uygunsuz görüntüleri yayıldı öpüşme videosu olay mekandan kovuldu

Beyaz TV'de Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre, Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı. Samimiyeti ilerleten Öztekin ve kimliği bilinmeyen adam, bir ara herkesin içinde öpüşmeye başladı.