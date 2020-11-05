Pelin Öztekin'in uygunsuz görüntüleri yayıldı öpüşme videosu olay mekandan kovuldu
Pelin Öztekin, alkolün dozunu kaçırdı. Yeni tanıştığı iddia edilen adamla öpüştüğü görüntüler yayıldı. Söylentilere göre, Öztekin, mekandan da kovuldu.
Son olarak Kanal D'de yayımlanan Çatı Katı Aşk dizisinde rol alan Pelin Öztekin, hakkında ortaya atılan iddialar olay oldu. Sosyal medyada yayılan öpüşme görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Beyaz TV'de Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre, Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı. Samimiyeti ilerleten Öztekin ve kimliği bilinmeyen adam, bir ara herkesin içinde öpüşmeye başladı.
Alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu kaçıran çift, gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Magazin Masası'nın paylaştığı o görüntüler yayıldı.
Görevlilerin uyarısı üzerine sinirlenen oyuncu ve arkadaşlarının ortalığı birbirine kattığı ileri sürüldü. Söylentilere göre Pelin Öztekin ve öpüştüğü kişi mekandan uzaklaştırıldı.