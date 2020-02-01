POLİTİKA

Pekin Büyükelçisi Önen: ''Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Etimesgut Havalimanı'na inmesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Etimesgut Havalimanı'na inmesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

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