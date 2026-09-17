Paşinyan’dan açık mesaj: Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Gümrü kentinde konuşlu bulunan 102. Rus Askeri Üssü’ne dair önemli açıklamalarda bulundu. Paşinyan, söz konusu askeri varlığın Ermenistan’ın güvenliği açısından hayati bir nitelik taşımadığını ve ülkesinin bu üsse ihtiyacı olmadığını beyan etti.

"GÜVENLİĞİMİZE EKSTRA BİR ŞEY KATMIYOR"

Üsle ilgili tartışmaların Ermenistan tarafından değil, Rusya tarafınca gündeme getirildiğini kaydeden Paşinyan, üssün varlığının ülkenin güvenlik mekanizmalarına ilave bir katkı sağlamadığına dikkati çekti. Paşinyan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Askeri üs, Ermenistan'ın güvenliği için hayati önem taşımıyor. Rusya bizim dost ülkemizdir. Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Çıkarmak istiyorlarsa buyursunlar, hemen yarın çıkarsınlar ama kalmak istiyorlarsa, Ermenistan için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız."

GÜMRÜ’DEKİ 102. RUS ASKERİ ÜSSÜ’NÜN STATÜSÜ

Ermenistan'ın Gümrü şehrinde yer alan 102. Rus Askeri Üssü, Rusya'nın Güney Kafkasya bölgesindeki ana askeri varlıkları arasında konumlanıyor. 1995 yılında taraflar arasında imzalanan ikili anlaşma çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren askeri tesiste; kara kuvvetlerine bağlı birliklerin yanı sıra hava savunma sistemleri ve savaş uçakları yer alıyor.

PUTİN’DEN "İHTİYAÇ OLMADIĞI KARARI VERİLİRSE AYRILIRIZ" MESAJI

Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce askeri üssün geleceğine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Ermenistan bu altyapıya ihtiyacı olmadığına karar verirse yarın bile ayrılırız." açıklamasında bulunmuştu.