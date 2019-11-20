Papağana işkence eden Masterchef Murat Özdemir aylar sonra ortaya çıktı
Masterchef Türkiye'nin geçtiğimiz sezon yarışmacısı Murat Özdemir, papağanına işkence ettiği olaydan aylar sonra yeni bir paylaşım yaptı.
İlk olarak Yemekteyiz programında yarışan, ardından Masterchef Türkiye'ye katılarak yaptığı ilginç hareketlerle sıklıkla gündeme gelen Murat Özdemir'den haber var. Akıl hastanesinde bir süre tedavi gören Murat Özdemir, Instagram'a geri döndü.
Papağana skandal işkence videosunun ardından hesabındaki tüm gönderileri silen Özdemir, dün akşam katıldığı yarışmalardan kolaj yapıp paylaştı. Kısa sürede 15 binin üzerinde görüntülenin videoya gelen yorumlar ise herkesi şaşırttı.
Takipçileri 'Kral' diyor!
Murat Özdemir'in takipçileri videoya; "Kral geri döndü", "Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı", "Kral neredesin sen? Özlettin kendini", "Nasıl unuttuk ama seni", "Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz?" gibi yorumlar yaptı.
Peki neler olmuştu?
'MasterChef'den diskalifiye olduktan sonra, sosyal medya üzerinden sıkça paylaşım yapan Özdemir, papağanına işkence ettiği görüntülerle tepki çekmişti.