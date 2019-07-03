Pamela Anderson Adil Rami'den şiddet gördüğünü iddia ederek video yayınladı!

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Pamela Anderson, yaşadığı şoku sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmış ve iki yıllık ilişkisinin, Adil Rami'nin ikili hayat sürdüğü gerekçesiyle bitirdiğini açıklamıştı. Anderson, son olarak öyle bir iddia ortaya attı ki magazin gündemine bomba gibi düştü.