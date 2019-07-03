Pamela Anderson Adil Rami'den şiddet gördüğünü iddia ederek video yayınladı!
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Pamela Anderson geçtiğimiz hafta Fransız futbolcu sevgilisi Adil Rami tarafından aldatıldığını açıklamıştı. Anderson son olarak, Rami ile kavga ederken, erkek arkadaşının elini çatlayana kadar ezdiğini iddia etti.
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Pamela Anderson, yaşadığı şoku sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmış ve iki yıllık ilişkisinin, Adil Rami'nin ikili hayat sürdüğü gerekçesiyle bitirdiğini açıklamıştı. Anderson, son olarak öyle bir iddia ortaya attı ki magazin gündemine bomba gibi düştü.
Anderson, elinin hastanede bandaja alındığı anların videosunu paylaştı. Pamela, elinde ağrılar nedeni ile altı ay sonra hastaneye gittiğini ve acının gerçek nedenini doktorlara açıklamadığını söyledi. Pamela, elindeki acıdan dolayı yazı yazamadığını ve şişe kapağı açamadığını söyledi.
Ünlü modelin sosyal medya hesabından paylaştığı video ise şu şekilde yer aldı:
İki yıl ilişki yaşadığı Fransız futbolcunun Pamela'nın iddialarını kesin bir şekilde reddederken Pamela şu ifadeleri kullandı: ''Tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde şiddet uyguladı. Bana uyguladığı şiddet nedeniyle kaçmaya çalışırken arabanın anahtarını benden zorla aldı. Her zaman hayatımı kontrol altına almaya çalıştı. Erkelerin olduğu mekanlara girmeme izin vermiyordu.''