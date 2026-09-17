Osman Sınav o olay sonrası Kurtlar Vadisi'nden çekilme kararı aldı

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek için adliyeye gelmiş ve dizideki sahneler ile Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerliklerin tesadüf olduğunu söylemişlerdi.

Özellikle Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın diziden ayrılışına ilişkin çeşitli iddialar da yeniden gündeme geldi.

tv100 yayınında önemli değerlendirmelerde gazeteci Aytunç Erkin de Osman Sınav’ın o dönem yaşadıklarına ilişkin bir iddiayı paylaştı.

CAMI ÇERÇEVESİ İNDİRİLİYOR

Erkin, Sınav’ın şirketi Sinegraf’ın bulunduğu ofisin bir gece yarısı saldırıya uğradığını ve camlarının indirildiğini ileri sürdü. Erkin, " Osman Sınav yaşarken, Sinegraf’ın camı çerçevesi bir gece yarısı indiriliyor. Kurtlar Vadisi’ni bıraksın diye. Osman Sınav’ın da geri çekildiği belirtiliyor" dedi.

RACİ ŞAŞMAZ OSMAN SINAV'IN DİZİDEN AYRILIŞINI BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, savcılığa verdiği ifadesinde Osman Sınav'ın diziden ayrılışını böyle açıklamıştı:

"Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde olmuştur."

KOZİNOĞLU İLE DİZİDEKİ KAŞİFOĞLU NASIL ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi’nde "Kaşifoğlu" adında istihbarat görevlisi olan karakter ‘kötü’, ‘hain’ ve ‘hilekâr’ biri diye tasvir ediliyor. Dizinin 10 Kasım 2011’deki 136. bölümünde bu karakter yakalanıp bir hücreye konuluyor. 8 Aralık’taki 139. bölümde de Kozinoğlu’nun gözaltındayken koluna şırıngayla hava enjekte edilip kalp kriziyle öldürülmesi sahneleniyor. 3 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu, kalp krizi denilerek hayatını kaybediyor.