Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim?

Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim?

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın yeniden gündeme gelmesi, Kurtlar Vadisi'nde yer alan bazı karakterlerle gerçek hayattaki kişiler arasında kurulan bağlantıları da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'nu temsil ettiği yönündeki iddia, dizinin gerçek olaylarla ilişkisine dair tartışmaların merkezine oturdu.

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 1

Yıllardır çeşitli kaynaklarda ve sosyal medya paylaşımlarında, dizideki bazı karakterlerin Türkiye'nin yakın tarihindeki siyasi, istihbari ve yeraltı dünyasından isimlerden esinlenerek oluşturulduğu öne sürülüyor.

Ancak söz konusu eşleştirmelerin önemli bölümünün iddia ve yorum niteliğinde olduğu belirtiliyor.

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 2

İSTİHBARAT DÜNYASINDAN DİKKAT ÇEKEN BENZETMELER

Kurtlar Vadisi'ndeki istihbarat karakterleri için de gerçek hayattaki önemli isimlerle bağlantılar kuruluyor.

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 3

ŞEVKO'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Dizide Şevko karakterinin otel odasının penceresinden intihar etmesinin de gerçek hayattaki İbrahim Telemen'in ölümüyle benzerlik taşıdığı ileri sürülüyor.

Benzer şekilde Tilki Andrei karakteri için Andrei Tykin ismi gündeme getiriliyor. Tykin'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin geçmişte bazı siyasi tartışmalarda adının geçtiği öne sürülürken, bu bağlantı da dizideki karakterle ilişkilendiriliyor.

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 4

AVUKAT ELİF EYLÜL:

ŞEYMA YILDIRIM

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 5

KARA:

YEŞİL (MAHMUT YILDIRIM)

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 6

ABDÜLHEY:

DREJ ALİ

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 7

METE AYMAR:

MEHMET EYMÜR

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 8

HALO DAYI

HALİL HAVAR

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 9

MURO:

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 10

İSKENDER BÜYÜK:

VELİ KÜÇÜK

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 11

PALA:

TARIK ÜMİT / KORKUT EKEN

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 12

MEHMET KARAHANLI:

RAHMİ KOÇ / TUNCAY ÖZİLHAN

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 13

TOMBALACI MEHMET:

ÖMER LÜTFÜ TOPAL

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 14

İPLİKÇİ NEDİM:

NESİM MALKİ

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 15

SAMUEL VANUNU:

ÜZEYİR GARİH

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 16

NİZAMETTİN GÜVENÇ:

AYDOĞAN SEMİZER

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 17

TESTERE NECMİ:

YAŞAR AVNİ MUSULLULU

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 18

KILIÇ:

NİHAT AKGÜN

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 19

HÜSREV AĞA:

ABUZER UĞURLU

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 20

LAZ ZİYA:

DÜNDAR KILIÇ

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 21

KAŞİFOĞLU:

KAŞİF KOZİNOĞLU

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 22

TUNCAY KANTARCI:

TUNCAY MATARACI

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Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim? - Resim: 23

CERRAHPAŞALI KARDEŞLER:

KARAGÜMRÜK ÇETESİ

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Kurtlar Vadisi