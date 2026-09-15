Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim?

Yıllardır çeşitli kaynaklarda ve sosyal medya paylaşımlarında, dizideki bazı karakterlerin Türkiye'nin yakın tarihindeki siyasi, istihbari ve yeraltı dünyasından isimlerden esinlenerek oluşturulduğu öne sürülüyor.

Ancak söz konusu eşleştirmelerin önemli bölümünün iddia ve yorum niteliğinde olduğu belirtiliyor.