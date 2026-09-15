Kaşif Kozinoğlu iddiası ortalığı karıştırdı! Kurtlar Vadisi'ndeki isimler gerçekte kim?
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın yeniden gündeme gelmesi, Kurtlar Vadisi'nde yer alan bazı karakterlerle gerçek hayattaki kişiler arasında kurulan bağlantıları da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Kaşifoğlu karakterinin Kaşif Kozinoğlu'nu temsil ettiği yönündeki iddia, dizinin gerçek olaylarla ilişkisine dair tartışmaların merkezine oturdu.
Yıllardır çeşitli kaynaklarda ve sosyal medya paylaşımlarında, dizideki bazı karakterlerin Türkiye'nin yakın tarihindeki siyasi, istihbari ve yeraltı dünyasından isimlerden esinlenerek oluşturulduğu öne sürülüyor.
Ancak söz konusu eşleştirmelerin önemli bölümünün iddia ve yorum niteliğinde olduğu belirtiliyor.
İSTİHBARAT DÜNYASINDAN DİKKAT ÇEKEN BENZETMELER
Kurtlar Vadisi'ndeki istihbarat karakterleri için de gerçek hayattaki önemli isimlerle bağlantılar kuruluyor.
ŞEVKO'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK
Dizide Şevko karakterinin otel odasının penceresinden intihar etmesinin de gerçek hayattaki İbrahim Telemen'in ölümüyle benzerlik taşıdığı ileri sürülüyor.
Benzer şekilde Tilki Andrei karakteri için Andrei Tykin ismi gündeme getiriliyor. Tykin'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin geçmişte bazı siyasi tartışmalarda adının geçtiği öne sürülürken, bu bağlantı da dizideki karakterle ilişkilendiriliyor.
AVUKAT ELİF EYLÜL:
ŞEYMA YILDIRIM
KARA:
YEŞİL (MAHMUT YILDIRIM)
ABDÜLHEY:
DREJ ALİ
METE AYMAR:
MEHMET EYMÜR
HALO DAYI
HALİL HAVAR
MURO:
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
İSKENDER BÜYÜK:
VELİ KÜÇÜK
PALA:
TARIK ÜMİT / KORKUT EKEN
MEHMET KARAHANLI:
RAHMİ KOÇ / TUNCAY ÖZİLHAN
TOMBALACI MEHMET:
ÖMER LÜTFÜ TOPAL
İPLİKÇİ NEDİM:
NESİM MALKİ
SAMUEL VANUNU:
ÜZEYİR GARİH
NİZAMETTİN GÜVENÇ:
AYDOĞAN SEMİZER
TESTERE NECMİ:
YAŞAR AVNİ MUSULLULU
KILIÇ:
NİHAT AKGÜN
HÜSREV AĞA:
ABUZER UĞURLU
LAZ ZİYA:
DÜNDAR KILIÇ
KAŞİFOĞLU:
KAŞİF KOZİNOĞLU
TUNCAY KANTARCI:
TUNCAY MATARACI
CERRAHPAŞALI KARDEŞLER:
KARAGÜMRÜK ÇETESİ