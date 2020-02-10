Oscar tarihinde bir ilk yaşandı ingilizce olmayan Parazit filmi en iyi yapım seçildi
LOS ANGELES'ta düzenlenen 92. Oscar ödülleri, Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Gecenin en büyük sürprizi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu.
Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi dün gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Oscar Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu geceye damga vuran Parazit filmi oldu.
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Joker'in 11 dalda aday olduğu 92. Akademi Ödülleri'nde The Irisman, Once Upon a Time in Hollywood ve 1917 de 10'ar dalda adaylıkla takip ediyordu. Geceye damgasını vuran ise, 6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı Parazit filmi oldu.
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En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu.
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Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucaklamış oldu.
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