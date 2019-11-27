Ömür Gedik'in cinsel içerikli paylaşımına sevgilisi Ferhat Göçer'den 'Et'li cevap

Ferhat göçer, katıldığı bir programda konu hakkında kendi tercihini açıkladı. Sunucunun "Et yer misin?" sorusunun üzerine kendisini tutamayarak kahkaha atan Ferhat Göçer, şunları söyledi:

-"Etçi bir insanım. Et olmayan yemeğe yemek demem. Masamda et olmazsa o masa olmaz"