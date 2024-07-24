Omerta suskunluk yemini

Biden adaylıktan çekildi, yerine yardımcısı Kamala Harris’ı işaret etti. 19 Ağustos’ta yapılacak olan kongrede Demokrat Parti’nin Kamala Harris’i aday göstermesi bekleniyor. Diğer bir isim Michelle Obama. Ama zayıf bir ihtimal. Görünen o ki Kamala Harris’le Trump yarışacak.

Kamala Harris “Bayan kahkaha” olarak tanınırken, Trump asık suratlı bir siyasetçi olarak biliniyor. Kahkahamı Asık surat mı kazanacak bu seçimi yakın bir zamanda göreceğiz.

Kamala seçilirse ABD’nin ilk kadın ve siyahi başkanı olacak.

Kamala Hint kökenli olması nedeniyle azınlıkların desteğinide alabilir.

Diğer yandan başkan yardımcılığı döneminde yüksek efor ortaya koyamaması,

Biden politikalarının cılız bir uygulayıcısı olması,

Harris, Biden’ın savaş politikalarına itiraz etmiyor olması seçmende olumsuz algı oluşmasına sebep olabilir.

Amerikan halkı savaşlar bitsin istiyor, Kamala Harris bu konuda nasıl bir politika önerecek bu politika belirleyici olacaktır.

Amerikan halkının bir kısmı ‘Trump gitsin’ derken, ABD halkının bir kısmı da ‘Trump gelsin’ diyor.

Trump, ABD’nin en çok tartışılan, en yıpranmış başkanı.

Trump, özel hayatına porno yıldızlarını kattığı süreçte açılan davada suçlu bulunması sebebiyle de yıpranmıştı.

Trump’ın politikaları; ekonomik sıkıntılar ve savaşları bitireceğim söylemi üzerine. Biden döneminde ekonomide yaşanan olumsuzluklar Amerikan halkına Trump’ı adres gösterdi.

Trump ’un; Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini söylemesi ABD halkı içinde, dünya içinde bir şans.

Trump seçimde öne çıkmak için suikast senaryosu bile hazırladı.

Keskin nişancılar dürbünlü tüfekleriyle suikastçının her hareketini izlemişler ama engel olmamışlar. İzlenmeden 20 dakika sonra suikastçı silahını ateşliyor. Suikastçı tetiğe bastığı anda keskin nişancılar karşılık verip ateş edip öldürüyor.

Suikastçının tetiğe basmasına kadar neden beklendi?

‘Ölüler cevap veremez, konuşamaz’. Diye mi.

Konuşunca suikast planı ve bağlantıları ortaya çıkar, susturulunca her şey karanlığa gömülmüş olur. Suikastçıya müdahale etmeme sebebi bu olsa gerek. “Omerta” (Suskunluk Yemini) mafyanın olmazsa olmazıdır. Bildikleri hiçbir şeyi dışarıdan herhangi bir kişi veya kurumla paylaşmayacaklarına dair, suskunluk yemini verirler. Susarsın ya da susturulursun. Çünkü konuşmaması gerekiyordur kural bu.