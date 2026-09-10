Okullarda “Türk Dünyası” kaynakları dönemi başladı! Hangi sınıflarda kullanılacak, seçmeli ders olacak mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin karşısına çıkan yeni Türk Dünyası kaynakları merak konusu oldu. “Türk Dünyası kitapları hangi derslerde okutulacak?”, “Türk Dünyası Kültür Atlası hangi sınıflara verilecek?” ve “Türk Dünyası seçmeli ders mi olacak?” gibi sorular araştırılıyor. MEB, iki farklı kaynağı ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri için hazırladı. Peki kaynaklar nasıl kullanılacak, hangi öğrencilere dağıtılacak? İşte ayrıntılar...

TÜRK DÜNYASI KAYNAKLARI HANGİ SINIFLARDA KULLANILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı planlamasına göre “Hakan ile Bilge’nin Türk Dünyası Yolculuğu” ortaokul öğrencilerine, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan’ın Zamanı Aşan Yolculuğu” ise ortaöğretim öğrencilerine sunuluyor. MEB, materyalleri ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte öğrenci sıralarına ulaştırıyor.

TÜRK DÜNYASI KİTAPLARI HANGİ DERSLERDE OKUTULACAK?

MEB’in şu ana kadar yayımladığı açıklamalarda bu iki kaynağın yalnızca tarih, coğrafya ya da Türk dili ve edebiyatı gibi belirli bir derse bağlandığı yönünde net bir liste yer almıyor. Bakanlık kaynakları temel eğitim ve ortaöğretim için hazırlanan destek materyalleri olarak tanımlıyor. Eserler yıl boyunca okullarda temel kaynak olarak kullanılacak.

TÜRK DÜNYASI SEÇMELİ DERSİ Mİ GELİYOR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, hazırlanan kaynakların ileride eğitim müfredatına kazandırılması hedeflenen “Türk Dünyası” seçmeli dersi için de güçlü bir başlangıç oluşturduğunu açıkladı. Bu açıklama, Türk Dünyası başlığıyla ayrı bir seçmeli ders üzerinde çalışma yürütüldüğünü gösteriyor. Ancak mevcut kaynaklar şimdilik yeni seçmeli dersin ders kitabı olarak değil, öğrencilere sunulan temel eğitim materyalleri olarak kullanılıyor.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ATLASI'NDA NELER VAR?

“Türk Dünyası Kültür Atlası” öğrencileri Anadolu ve Kafkasya’dan Türkistan, Sibirya, Balkanlar ve Akdeniz’e kadar uzanan 15 farklı rota üzerinden Türk dünyasıyla tanıştırıyor. Kitapta tarihi şahsiyetler, şehirler, destanlar, gelenekler, müzikler, yemekler ve el sanatları gibi başlıklar bulunuyor. Öğrenciler karekodlarla animasyon, etkileşimli harita, video ve sanal tur içeriklerine de ulaşabiliyor.

TÜRK DÜNYASI KAYNAKLARI DİJİTAL OLARAK DA KULLANILACAK MI?

MEB, kitapların basılı versiyonlarını öğrencilere ulaştırırken dijital ve zenginleştirilmiş içerikleri de Bakanlığın dijital platformları üzerinden erişime açıyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler bu içeriklerden yararlanabilecek. Bakanlık, yeni materyallerle öğrencilerin Türk dünyasının ortak tarihi, kültürü ve mirası hakkında daha kapsamlı bilgi edinmesini hedefliyor.