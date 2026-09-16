Brezilya'da 36 yaşındaki bir çiftçi, ChatGPT'ye 2 ay boyunca 8 yaşındaki oğlunu öldürme, kamu alanlarına saldırma ve intihar etme planlarını anlattı. OpenAI şirketi, bu yazışmaları polise bildirdi.

Brezilya'da ChatGPT'ye oğlunu öldürme ve saldırı planlarını anlatan bir çiftçi, OpenAI'ın durumu yetkililere bildirmesiyle gözaltına alındı ve bu olay yapay zeka şirketlerinin veri paylaşımını tartışmaya açtı.

Brezilya'da 36 yaşındaki bir çiftçi, 2 ay boyunca ChatGPT'ye 8 yaşındaki oğlunu öldürme, kamu alanlarına saldırma ve intihar etme planlarını anlattı.

OpenAI'ın durumu FBI'a bildirmesi ve Brezilya makamlarının bilgilendirilmesi üzerine şüpheli gözaltına alındı; evinde tanımlanamayan maddeler içeren şişeler ve düğümlenmiş ip bulundu. Yetkililer, şüphelinin nafaka öfkesiyle oğlunu öldürmeyi planladığını ve risin zehri gibi tehlikeli maddeleri araştırdığını açıkladı. Avukatı müvekkilinin eyleme geçmediğini ve yapay zekaya saçma sapan şeyler söylediğini savunurken, şüpheli 54 gün gözaltının ardından elektronik kelepçe tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olayın ardından uzmanlar, yapay zeka şirketlerinin verileri polisle paylaşmasını, ChatGPT'nin yanıtlarının delil olarak sunulmamasını ve aşırı gözetim riskini hukuki açıdan tartışmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI, EVİ ARANDI

OpenAI şirketinin ABD Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) bildirmesi üzerine Brezilya Adalet Bakanlığı Siber Suçlar Birimi'ne bilgi verildi. Çiftçi São Gabriel gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, tanımlanamayan maddeler içeren şişeler ve düğümlenmiş bir ip ele geçirildi.

Espírito Santo Siber Suçlar Polis Merkezi Başkanı Brenno Andrade, babanın nafaka ödemelerinden kaynaklanan öfkeyle oğlunu öldürmeyi planladığını ve risin zehri de dahil olmak üzere tehlikeli maddeleri araştırdığını belirtti.

Şüphelinin yapay zekaya, "Bir uyuşturucu satış noktasına gidip dört suçluyu öldürürsem şehirde ünlü olurum" gibi ifadeler yazdığı aktarıldı.

''SAÇMA SAPAN ŞEYLER SÖYLEDİ'' SAVUNMASI

Şüpheli avukatı Pedro Paulo Pessi ise müvekkilinin herhangi bir eyleme geçmediğini, yapay zekaya yalnızca "saçma sapan şeyler söylediğini" savunarak suçlamaları reddetti. 54 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan şüpheli hakkında elektronik kelepçe ve koruma tedbirleri uygulandı.

YAPAY ZEKANIN POLİSE BİLGİ VERMESİ TARTIŞMASI

Olay, yapay zeka şirketlerinin kullanıcı verilerini polisle paylaşma yetkisini ve bunun hukuktaki yerini yeniden tartışmaya açtı. Ceza avukatı Maíra Fernandes, OpenAI'ın şüphelinin mesajlarını iletmesine rağmen ChatGPT’nin verdiği yanıtları polise sunmamasının bir delil sorunu oluşturduğunu ifade etti. Fernandes, konuşmanın tamamı görülmeden yapay zekanın kullanıcıyı kışkırtıp kışkırtmadığının anlaşılamayacağını savundu.

BBC'nin haberine göre dijital hukuk uzmanı Prof. Patricia Peck ise sistemlerin yalnızca bir içerik aracı olmaktan çıkıp tehlikeli davranış kalıplarını tespit eden bir yapıya büründüğünü belirtti. Peck, aşırı gözetim riskine dikkat çekerek müdahalenin yalnızca "somut ve yakın risk" durumlarında yapılması gerektiğini vurguladı.