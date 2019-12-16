O Ses Türkiye'de Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci yarıştı

O Ses Türkiye'nin dün akşam TV8 erkanlarında yayımlanan bölümünde O Ses Çocuklar yarışmasının şampiyonu Şahin Kendirci'nin kardeşi Zeliha Kendirci yarıştı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'de Zeliha Kendirci, beğenileri topladı.