Nusret Gökçe'nin yaptığı mideleri bulandırdı tepki çekti pirzolayla...
Instagram'dan video paylaşan Nusret Gökçe, pirzolayla yaptığıyla tepkilerin hedefi oldu. Gökçe'ye birçok yorum yağdı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı şovlarla zaman zaman adından söz ettiren Nusret Gökçe bu kez övgü almadı. Instagram'a yüklediği son videosu tepkilerin odak noktası oldu. Gökçe'ye gelen yorumlarda birçok olumsuz eleştiri yer aldı.
Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe, bu anları da sosyal medyadan paylaştı.
Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.
İşte Nusret Gökçe'nin o videosu (Tıkla-İzle)
Birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına olumsuz yorumlar yaparak tepkilerini dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları...