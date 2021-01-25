Nusret Gökçe yine olay! Tepki çeken videosundan sonra 10 güzelle beraber...
Pirzola videosuyla tepki çene Nusret Gökçe, yeni videosunu 10 kadınla beraber çekti. Nusret'in paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta Instagram'ı oldukça aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta paylaştığı videosuyla tepki çeken Gökçe bu kez bambaşka bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.
Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta sosyal medyada ''Mide bulandırıyorsun'' gibi birçok yorum aldı. Sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaştığı video üzerine dikkatleri üzerine çeken Nusret'e, kullanıcıları kısa süre içinde binlerce yorum yapmıştı.
Yorumlar arasında, "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var" paylaşımları öne çıkmıştı.