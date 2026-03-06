Bismillahirrahmanirrahim

Cennetin Çocukları

Pedofili çetesinin attığı bombalardan birisinin özellikle ve bilinçli olarak seçildiği belli olan bir okula düşmesi neticesinde minik kız çocuklarının okulda ders işlerken vefat etmesi haberini elimiz böğrümüzde izledik.

Bu ahlaksızlar çoluğu çocuğu öldürmek bir tarafa işkence ederek tecavüz etmeyi bile normal gördüğü için çocukların ölümüne üzülmediklerini elbette biliyoruz.

Sorun şu ki bunların cezasını kim verecek?

Allah teala elbette bunların cezasını verecek.

Ama kendi adıma söyleyeyim ben şöyle yalan dünyada da bunları rezil olduğunu, aldıkları nefesin kendilerine hayır etmediği anlarını izlemek isterim.

Karşımızdaki adamlar 13- 14 yaşındaki çocuklara güzellik yarışması yaptırıp bunları istismar edecek kadar ahlaksız olduğu için yarın bir gün bize de saldıracakları, bebelerimizin okuduğu okulları bombalayacakları aşikâr.

O gün geldiğinde “Kana kan, göze göz, dişe diş!”, o bomba öyle değil böyle atılır!” dememiz için en acele atom bombası imal etmemiz, Reis’in işi belli olmaz eğer gizli saklı imal ettiysek de afili bir isimle denemesini yapıp bütün dünyanın istismarcı sapıklarının gözlerinin içine sokmamız lazım.

Lazım olmasına lazım ama önce içeride kendimize de bir çeki düzen vermeliyiz.

Evlilikler, dağılan aileler, bu sapık çetelerin icat ettiği uydurma kanunlarla altına dinamit konulan Türk aile yapısının kurtarılması, babasız büyümeye mahkûm edilen çocukların tamir edilmesi, adaletin bu topraklarda yeniden tesis edilmesi lazım…

Bin yıllık mı iki bin yıllık mı kaç yıllıksa artık şu meşhur devlet aklımızın devreye girmesi ve günü geldiğinde bu sapık pedofili çetesine en can yakıcı cevabı vermesi için sağlam bir topluma, güçlü bir aileye, gürbüz ve iyi beslenmiş çocuklara ihtiyacımız var.

Külliyemizdeki altın çocuklar sosyal medyadaki etki ajanlarını fark etmiyor mu?

Yalan hikâyelerle gençleri evlilikten soğutan, uyduruk ev sahibi kiracı davalarıyla binlerce evin boş kalmasına neden olan, olmadık argümanlarla pedofili çetesinin öldürdüğü minicik bebelere bile üzülmemizi engellemeye çalışanlar bu ülkede var mı yok mu?

Son dönemeçteyiz…

Bugün başlasak bile yıllar sonra meyvelerini alacağımız tohumları ekip o güne, “Kana kan, dişe diş, göze göz!” diyeceğimiz güne hazırlanmalıyız.

Hadi hayırlı Cumalar...