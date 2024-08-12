Siyonistlerin ülkeleri için kullandıkları İsrail adı, İbranilerin atalarından biri sayılan Hz. Yakub’a verilen bir isim veya lakaptır. Yahudi kutsal kitabı Tevrat’ın (Tora) Tekvin kısmında anlatıldığına göre bu isim ona Tanrı Yehova tarafından verilmiştir. İbranicede, Tanrı’yla güreşen veya Tanrı’yla mücadele eden anlamına gelmektedir.

İsrail insanlığa ait olan ne varsa,

Tüm değerlerin ayaklar altına alındığı,

Gazze'deki vahşi soykırım ve katliamlardan sonra,

Tecavüzcü, ırz düşmanı, hırsız, gasp ve yakıp yıkma konusunda çete, kadına el uzatan sapıklar ülkesi olarak anılacaktır.

Bütün bu aşağılık sıfatları kazanmak için 7 Ekim’den bu yana olağanüstü çaba gösterenler olsa olsa

Veledi zinadır…

Soysuzdur…

Rezildir…

Nesebi Gayri Sahih’tir…

Bu onursuzluğu, şeref yoksunluğu, namus yoksunluğu sıfatını fazlasıyla hak eden en adi, en aşağılık, en vahşi, en hayâsız ve en utanmaz ne suç varsa hepsini Gazze'de yapmaktan haz alıyorlar.



Onların bu onursuzluğunu, hayvandan da aşağı olan bu cünüpler topluluğunu dünya sessizce seyrediyor. Dünya insanlığı lâl oldu. Soykırımcı İsrail’in veledi zina çocukları; Gazze'de bebekleri dahi kurşuna diziyor. Filistinli erkek, kadın, çocuk, yaşlı veya yetişkin olduğuna bakmaksızın her türlü cinsel şiddet ve işkenceyi güvenlik stratejisi ve savaş silahı olarak görmesi, uygulaması hatta yaptıklarına destek bulması kabul edilemez.

Bu terör devleti kutsanmaya hatta tanrıcık ilan edilmeye çalışılıyor. Bu veledi zinalar kendilerini Ortadoğu'nun en demokratik ülkesi olarak görüyorlar. İsrail'in dünyadaki en ahlaklı orduya sahip olduğunu iddia ediyorlar. Bu kadar pervasız olmalarının ardında dünya insanlığının lâl olmasından kaynaklı sessizlikten besleniyorlar.

9 milyonluk İsrail, 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 kişinin dünyanın insani ve ahlaki değerlerini ayaklar altına alıyor. Çiğniyor, parçalıyor ama çıt yok. Yeryüzünde olabilecek tüm insanlık suçlarını işleyen Siyonistlere kimse bir şey yapamıyor.

Oysaki işlediği suçlar sabit ve ortada …

Sistematik işkence,

Keyfi infaz,

Toplu katliam,

Organ kaçakçılığı,

Aç ve susuz bırakma,

Hamile kadınları diri diri gömmek,

Prematüre bebekleri çürümeye bırakma,

Çocukları aç bırakarak ölüme terk etme,

Akla gelebilecek her türlü cinsel şiddet,

Bu cinsel şiddetin savaş taktiği olduğu iddiası ve devlet politikası olarak görülmesi.

Gazze’nin haklı davasında masum ve mazlum insanlar vahşice katlediliyor. Tutukluları cinsel işkence yaparak öldürüyorlar. Kocasının yanında karısına, karısının yanında kocasına tecavüz ediyorlar. İnsanları idam ediyorlar. Keskin nişancılar rastgele insanları hedef alıyor. Yaralıların tedavisine izin vermiyorlar, diri diri toprağa gömüyorlar.

Bu siyonist çocuklarına sormak gerek? Gazze'de dünyanın gözü önünde Filistinli mahkûmlara topluca tecavüz ediyorlar. İsrail hapishaneleri Filistinli kadın, çocuk ve erkeklerin cinsel şiddet ile aşağılanarak katledildiği yerler haline geldi.

Her aileden bir bireyi kafalarına göre seçerek tutuklayan cinsel tacizlerde bulunanlar bir gün o ok size dönecektir…

Emin olun

Filistin halkının onurunu kırmak, ezmek için yaptığınız, aynı sizin gibi aşağılık olan bu davranışla siz çukara düşerken Filistinin o onurlu halkından hiçbir şey eksilmez.

Bu Fiziki olarak yok edemediğiniz Filistinlilerin iradesini engelleme projesidir. Bu nesebi gayri sahihler daha ne yapmalı ki dünya ses çıkarsın! Dünya seyrettikçe; erkek, kadın, yaşlı ve çocuk demeden bedel ödemeye devam edecekler.

Bu vahşeti The Piyanist’i seyreder gibi izleyenler,

İslam ülkeleri ve insanımsılar,

İnsanlık kıyımına karşı kıyama kalkmayanlar hepinize yuh olsun!

Vakit şimdi değilse ne zaman?